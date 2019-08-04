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عاجل.. الأهلي يرفض رحيل علي معلول نهائيا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:16 م
عاجل.. الأهلي يرفض رحيل علي معلول نهائيا
علي معلول
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أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية، إلى سعي نادي إماراتي لضم التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكشفت التقارير أن إدارة النادي الأهلي تلقت عرضًا إماراتيًا من أجل ضم على معلول.


وأوضحت التقارير أن الأهلي رفضت التفريط في اللاعب بأي مقابل مادي؛ لتقديمه مستوى رائع مع النادي في الموسم الماضي، وأصبح من أفضل اللاعبين في الدوري المصري الممتاز.


وسجل معلول 8 أهداف في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، وصنع 8 آخرين.

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المزيد عن: كورة علي معلول رياضة الدوري الإماراتي الأهلي
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