مبادرة "كلنا واحد" تمتد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية أغسطس (فيديو)

أعدت فضائية "dmc"، تقريرًا يستعرض تفاصيل مواصلة مبادرة "كلنا واحد"؛ لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس.





وتنفيذيًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها على ضرورة زيادة المعروض لإجبار آليات السوق على تخفيض الأسعار، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الداخلية إجراءات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.



