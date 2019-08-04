وزير الدفاع الأمريكى: الصين تزعزع الاستقرار فى المحيط الهادى والهندى

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، اليوم الأحد، إن الصين تزعزع الاستقرار في الهند والمحيط الهادئ، متهماً بكين بالاقتصاديات المفترسة وسرقة الملكية الفكرية و "تسليح المشاعات العالمية".





وتأتى تصريحات إسبير فى أول رحلة خارجية له في الوقت الذي يهدد فيه وزير الدفاع الأمريكي بإشعال التوترات بالفعل بين واشنطن وبكين أثناء شن حرب تجارية متصاعدة.





وأثار صعود الصين المتزايد ، لا سيما في بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة، مخاوف داخل المنطقة والولايات المتحدة تتحدى الهيمنة البحرية الصينية وتسعى إلى علاقات أقوى مع الدول التي تعارض بكين.





وقال اسبير للصحفيين في سيدني "نعتقد اعتقادا راسخا أنه لا يمكن لأمة واحدة أن تهيمن على المحيط الهادي وإما ينبغي لها أن تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا لتلبية الاحتياجات الأمنية الملحة في المنطقة."





وتابع "إننا نقف بحزم ضد نمط مقلق من السلوك العدواني، مما يزعزع السلوك من الصين، ويشمل ذلك تسليح المشاعات العالمية، واستخدام الاقتصاد المفترس والديون لصفقات السيادة، وتشجيع السرقة التي ترعاها الدولة للملكية الفكرية للدول الأخرى.

وأضاف اسبير "لقد أثارت الصين قلق المنطقة وأغضبت الولايات المتحدة بتركيب معدات عسكرية وغيرها من المنشآت على جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.





وتزعم الصين السيادة على أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي يمر خلالها حوالي 3.4 تريليون دولار من الشحن كل عام. البلدان بما في ذلك ماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تتنافس على المطالبات الإقليمية.