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رابط beIN SHoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي| يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول| كورة ستار رابط سريع ماتش ليفربول s

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:16 م
رابط beIN SHoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي| يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول| كورة ستار رابط سريع ماتش ليفربول s
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يلتقي فريقي مانشستر سيتى وليفربول الإنجليزيين يوم الأحد فى نهائي كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي قبل إنطلاق الموسم الجديد.


وستقام المباراة يوم الأحد 4 أغسطس فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر وستنقل عبر قنوات بي أن سبورت الناقل لمنافسات الدورى والكئوس الإنجليزية.


وستترقب الجماهير المصرية عودة الدولى المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه خلال نهائي كأس الدرع الخيرية بعد المشاركة أمام ليون فى أخر وديات الفريق بعد العودة من الراحة التى حصل عليها.


ويذكر أن مانشستر سيتى فاز ببطولة الدورى الإنجليزى الموسم السابق بعد منافسة قوية مع ليفربول انتهت فى الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.

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