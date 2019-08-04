مخاوف إندونيسية من تسونامي عقب زلزال جاكرتا

أصدرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" في مناطق مجاورة للعاصمة جاكرتا عقب الزلزال القوي الذي ضرب المدينة بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر.