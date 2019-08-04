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كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA PLUS

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:15 م
كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA PLUS
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تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في الرابعة عصراً على استاد ويمبلي في بطولة الدرع الخيرية.


من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي :- 
حراسة المرمى : أليسون
الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد
خط الوسط : جيمس ميلنر وفابينيو وجوردان هندرسون 
الهجوم : هاري ويلسون وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح
أما التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي فسيكون كالتالي :- 


حراسة المرمى : إيدرسون 
الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو ونيكولاس أوتاميندي وفينسنت كومباني وكايل ووكر
خط الوسط : كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا
الهجوم : ليروي ساني وسيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج


ستقوم قناة BeIN SPORTS 2 HD AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS 2 HD AR

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