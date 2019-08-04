كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA PLUS

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في الرابعة عصراً على استاد ويمبلي في بطولة الدرع الخيرية.









من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جيمس ميلنر وفابينيو وجوردان هندرسون

الهجوم : هاري ويلسون وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

أما التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي فسيكون كالتالي :-









حراسة المرمى : إيدرسون

الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو ونيكولاس أوتاميندي وفينسنت كومباني وكايل ووكر

خط الوسط : كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا

الهجوم : ليروي ساني وسيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج









ستقوم قناة BeIN SPORTS 2 HD AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS 2 HD AR



