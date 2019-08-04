حملات لمقاطعة السياحة التركية عقب الاعتداء على سائح عراقى
الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:14 م
وكالات
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دشنت عدد من المواقع التركية المعارضة، والصفحات التركية على مواقع التواصل الاجتماعى، حملات لمقاطعة السياحة التركية، وذلك بعد تعرض سائح عراقى فى طرابزون للاعتداء من مجموعة من الأتراك، بعد أن التقط السائح صورة بعلم إقليم كردستان العراق ، وتعرض لهجوم وضرب عنيف، بسبب اعتقاد الأتراك أنه يحمل علم حزب العمال الكردستاني.
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