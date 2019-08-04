بورصة قطر تتراجع بختام التعاملات بنسبة 0.4%





بورصة قطر تتراجع، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرة 41.56 نقطة، لتغلق عند مستوى 10356.07 نقطة.









وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 30.2 مليون سهم بقيمة 74 مليون ريال قطرى عبر 2949 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقرت 3 أسهم.



