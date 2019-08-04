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بورصة قطر تتراجع بختام التعاملات بنسبة 0.4%

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:13 م
بورصة قطر تتراجع بختام التعاملات بنسبة 0.4%
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بورصة قطر تتراجع، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرة 41.56 نقطة، لتغلق عند مستوى 10356.07 نقطة.



وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 30.2 مليون سهم بقيمة 74 مليون ريال قطرى عبر 2949 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقرت 3 أسهم.


وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.41%.

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