كورة لايف Salah مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول ومان سيتي KORAONLINE

يترقب عشاق الكرة العالمية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الرابعة عصراً على استاد ويمبلي، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.









من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جيمس ميلنر وفابينيو وجوردان هندرسون

الهجوم : هاري ويلسون وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح









أما التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي فسيكون كالتالي :-

حراسة المرمى : إيدرسون

الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو ونيكولاس أوتاميندي وفينسنت كومباني وكايل ووكر

خط الوسط : كيفن دي بروينه وإلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا

الهجوم : ليروي ساني وسيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج





ستقوم قناة BeIN SPORTS 2 HD AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS 2 HD AR



