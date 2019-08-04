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عاجل.. بيان هام لـ"الأزهر" بشأن حادثي الولايات المتحدة الأمريكية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:12 م
عاجل.. بيان هام لـالأزهر بشأن حادثي الولايات المتحدة الأمريكية
الأزهر الشريف - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات حادثيّ إطلاق النار بولايتي تكساس وأوهايو الأمريكية، وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر أنَّ هذا الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنين أبرياء، تبرهن مجددا على أنَّ الإرهاب لا دين له ولا ملة، وأنَّه على المجتمع الدولي أنْ يوحد جهوده في مواجهة الجماعات والأفكار التي تحض على الكراهية والإرهاب.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وأسر الضحايا، سائلاً المولى -عز وجل- أنْ يلهمهم الصبر والسلوان، وأنْ يَمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
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