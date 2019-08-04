17 الف مصاب بحمى الضنك في بنغلاديش
الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:10 م
أحمد ثابت
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تكافح بنغلاديش للتصدي لأسوأ تفش لحمى الضنك، فيما اكتظت المستشفيات بالمرضى مع انتشار المرض سريعا و سط السكان وخاصة في لعاصمة دكا.
ووفقا للأرقام الرسمية، لقي 14 شخصا مصرعهم بينما أصيب أكثر من 17 ألفا بالفيروس حتى الآن هذا العام، مما يجعله أسوأ الأعوام منذ تسجيل أول تفش عام 2000.
و كشفت وزارة الصحة البنغالية ان الأطباء شخصوا أكثر من 1400حالة بأنها إصابة بحمى الضنك في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وحدها.
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