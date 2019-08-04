ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

17 الف مصاب بحمى الضنك في بنغلاديش

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:10 م
17 الف مصاب بحمى الضنك في بنغلاديش
Advertisements
طباعة
أحمد ثابت
 
Advertisements
تكافح بنغلاديش للتصدي لأسوأ تفش لحمى الضنك، فيما اكتظت المستشفيات بالمرضى مع انتشار المرض سريعا و سط السكان وخاصة في لعاصمة دكا.

ووفقا للأرقام الرسمية، لقي 14 شخصا مصرعهم بينما أصيب أكثر من 17 ألفا بالفيروس حتى الآن هذا العام، مما يجعله أسوأ الأعوام منذ تسجيل أول تفش عام 2000.

و كشفت وزارة الصحة البنغالية ان الأطباء شخصوا أكثر من 1400حالة بأنها إصابة بحمى الضنك في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وحدها.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ