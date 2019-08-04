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موعد بداية الدراسة في السعودية.. وعودة المعلمين ومعلمي الندب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:10 م
موعد بداية الدراسة في السعودية.. وعودة المعلمين ومعلمي الندب
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أعلنت وزارة التربية، والتعليم في الخطة الزمنية الرسمية عن موعد عودة الدراسة في جميع المراحل الدراسية، وقد أعلنت أيضا عن موعد عودة المعلمين في المدارس، ومعلمي الندب، وهم المعلمين الموجودين في أماكن بعيدة عن مكان العمل، تراعي الوزارة في الخطة الزمنية هذه الفئة من المعلمين، نعرض لكم في الجدول التالي كل هذه المواعيد :


النوع الموعد ( تاريخ هجري )
موعد عودة الدراسة 2 / 1 / 1441
موعد عودة المعلمين 24 / 12 / 1440
موعد عودة معلمين الندب 2 / 1 / 1441
موعد عودة الاداريين 17 / 12 / 1440

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