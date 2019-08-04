173 ألف حاج باكستاني يصلون إلى السعودية

أعلن بيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية والتسامح الديني في باكستان وصول ما يزيد على 173 ألف حاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء المناسك هذا العام، منهم 117 ألفا ضمن حملات حكومية و56 ألف حاج تابعون لحملات خاصة.





وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن 115 ألف حاج وصلوا إلى مكة المكرمة فيما سيصل بقية الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تباعا خلال يومي 6 و8 أغسطس/آب الجاري.





وأثنى وزير الشؤون الدينية والتسامح الديني في باكستان، صاحب زاده نور الحق، على توفير السلطات السعودية المرافق الطبية المجهزة بأحدث المعدات والتي تلبي حاجات الحجاج زوار بيت الله الحرام، وذلك بعد زيارته المستشفى المخصص للحجاج الباكستانيين في المدينة المنورة وتفقد المرافق التي تم توفيرها في الأقسام المتنوعة ما بين صيدليات وعيادة أسنان ومختبرات وغيرها من الأجنحة.





وأطلع الدكتور عارف زيدي، رئيس مستشفى بعثة الحج الباكستانية، الوزير الباكستاني على التسهيلات المقدمة في المستشفى للحجاج.