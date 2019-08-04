التفاصيل الكاملة حول المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم

وضعت وزارة التموين، شروط المرحلة الرابعة من حذف المواطنين غير مستحقي الدعم، بعد فحص التظلمات المقدمة للوزارة، وألا يحذف مواطن قبل نهاية الشهر الجاري.





شروط المرحلة الرابعة

حددت وزارة التموين، شروط المرحلة الرابعة من الحذف هي: من لديه مرتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم التمويني، وأصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.





وتشمل من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، مالكي الحيازات الزراعية التي تبلغ 15 فدان فأكثر.





وأيضًا، من يسدد ضرائب تقدر بـ100 ألف جنيه فأكثر، أصحاب الشركات ممن يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، حذف مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.





وكذلك، من يمتلك سيارة موديل 2013 فأعلى، من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 1000 كيلو وات، من تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول أكثر من 800 جنيه/شهريًا، وشاغلي المناصب العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات منهم.





فحص التظلمات

وأعلن وزير التموين، عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة.





وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من ربط 37 قاعدة بيانات بحيث تكون الصورة المكتملة للمجتمع واضحة، حيث تم ربط قواعد بيانات الكهرباء والمرور والمحمول والسيارات.





إجمالي المحذوفين

ولعل، إجمالي من تم حذفه نهائي وفعليا من الدعم التمويني، يُقدر بنحو 500 ألف مواطن، مقيدين على ما يقرب من 100 ألف بطاقة تموينية.





وكانت وزارة التموين، أعلنت بدء المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم التمويني؛ وذلك منذ يوم 4 يوليو المنصرم، وحتى يوم 25 أغسطس الجاري، وسيتم بعد الانتهاء من الحذف إعطاء مهلة أسبوعًا، لتقديم المواطنين التظلمات الخاصة بحذفهم في المرحلة الرابعة، على أن يتم بدء الحذف للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، ومن لم يتقدم بتظلمات تفيد أحقيته في الدعم التمويني من يوم 1 سبتمبر المقبل.



