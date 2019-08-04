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السياحة في تركيا تحتضر.. والإخوان تفشل فى إنعاشها

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:01 م
السياحة في تركيا تحتضر.. والإخوان تفشل فى إنعاشها
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كشف موقع مباشر قطر أن خطورة جريمة خيانة الأوطان تكمن فى أنها ليست عملا إجراميا واحدا، وإنما هى سلسة لا نهائية من أعمال الخسة والغدر، فمن يسهل عليه خيانة وطنه مرة سيكون مستعدا لخيانته ألف مرة، ومن تركيا يواصل الإخوان تسجيل أرقاما قياسية فى عدد مرات خيانة الوطن، حتى أن خيانتهم وصلت إلى حد تنفيذ حملات دعائية بائسة ترويجا للسياحة التركية والترهيب من السياحة إلى مصر، إذ فشلت تماما هذه الحملات وضاع معها أملهم فى إنقاذ الاقتصاد التركى، ومن ثم زادت التهديدات لأردوغان بالإزاحة من موقع الحكم.

                                                            

وأدى التخبط السياسى لأردوغان إلى خسارة السياحة الخليجية أو على الأقل جانب كبير منها، ولا تعتبر هذه الخسارة بالأمر الهين، فالسائح الخليجى الأكثر إنفاقا وبالتالى كانت تعول عليه أنقرة فيما يخص رفع العائدات السياحية.

 

ومؤخرا أكدت صحيفة ذا إيكونوميست البريطانية المتخصصة فى متابعة الشئون الاقتصادية حول العالم، أن معاناة تركيا لم تتوقف فقط عند الأزمات المتعلقة بالعملة أو الأداء السيئ على المستوى الاقتصادى، لكن الأمر وصل إلى ضرب السياحة فى البلاد.

 

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