انهيار كبير بإنفاق الأتراك على السياحة الداخلية

تراجع إجمالي الإنفاق السياحي من جانب الأتراك المقيمين في البلاد والأتراك المقيمين في الخارج في المرافق السياحية المحلية، بأكثر من الثلث في الربع الثاني 2019.

وتأثر دخل المواطنين الأتراك المقيمين في البلاد، مع تأثر أسعار الصرف سلبا، منذ أغسطس/ آب 2018، وهبوط سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات الأجنبية لمستويات متدنية، دفعت لتآكل الأجور والادخار.

وجاء في بيان صادر عن معهد الإحصاء التركي، الخميس، أن تراجعا بنسبة 34.4% طرأ على الإنفاق السياحي في المرافق المحلية، من جانب السياح الأتراك المقيمين أو الأتراك القادمين من الخارج.

ووفق البيانات الرسمية، تراجع الإنفاق السياحي للأتراك المقيمين والمغتربين في الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 1.082 مليار دولار أمريكي، موزعا على 2.44 مليون مواطن تركي.

وبسبب أزمة الليرة التركية، أعاد الأتراك ترتيب أولوياتهم الاستهلاكية، نتيجة ارتفاع نسب تضخم أسعار المستهلك لمختلف السلع المباعة في الأسواق المحلية، وانعكست على أوضاعهم المالية.

وسجل معدل التضخم في تركيا أعلى من 15% للشهر الثاني عشر على التوالي، خلال يونيو الماضي، ليبلغ 15.72%، مقابل 18.71% خلال مايو/أيار 2019.

وقاد تراجع الليرة التركية في مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركية، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات قياسية في الربع الأخير 2018 بلغت حينها 25%.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.