القيروان: حفل زفاف يتحول إلى مأتم بعد تعرض طفل إلى صعقة كهربائية قاتلة

اهتزت ليلة امس منطقة المتبسطة التابعة لمعتمدية القيروان الشمالية على خبر وفاة طفل عمره 10 سنوات بعد تعرضه لصعقة كهربائية عندما كان رفقة عائلته لحضور حفل زفاف احد اقاربهم، حسب مانقل مراسل شمس آف أم بالجهة.

وقد تم نقل جثة الهالك الى قسم الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة .

وحسب المعطيات المتوفرة عن هذه الحادثة الاليمة فان الهالك كان يلعب بالقرب من المنصة المخصصة للفرقة الشعبية والعروسين ويبدو انه لمس احد الاسلاك الكهربائية المتواجدة بالمكان و كانت يده مبللة فصعقه التيار الكهربائي ولقي حتفه.

وخلفت الحادثة حالة من الصدمة والفزع فى صفوف الحاضرين و خاصة فى صفوف أفراد عائلة المتوفى وتحول حفل الزفاف الى مأتم.





هذا وتحول اعوان الحرس الوطني إلى المكان للمعاينة وفتحوا تحقيقا فى ملابسات الحادثة.