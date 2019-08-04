حمزة الصغير يشعل الساحل الشمالي بأغانيه (صور)

أحيا المطرب حمزة الصغير، حفلا غنائيا داخل إحدى الشواطيء الشهيرة بالساحل الشمالي.

أشعل حمزة الحفل بأغانيه الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الحضور بالرقصات على أغنياته منها: "صاحبت كام راجل" و"ناكر خيري"، وغيرها من الاغاني.

وشهد الحفل إقبال كثيف من الجمهور من جميع الفئات العمرية المختلفة.

الحفل من تنظيم وليد التلباني، كما احتفل حمزة بعيد ميلاد صديقه محمد عبد السلام، وبحضور عدد من نجوم المجتمع منهم رجل الأعمال محمد مخلص شحاتة وزوجته والفنانة غادة النجار وملكة جمال سوريا ياسمين الحواري وحضر حمزة بصحبة مدير أعماله سمير مبروك.