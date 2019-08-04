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المنصف الوحيشي يُقدم ترشحه للإنتخابات الرئاسية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:43 م
المنصف الوحيشي يُقدم ترشحه للإنتخابات الرئاسية
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محمد وليد الجموسي
 
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قدم الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الشعبي من أجل تونس المنصف الوحيشي، صباح اليوم الأحد، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية، ليرتفع بذلك عدد الترشحات منذ انطلاق مرحلة قبول المطالب في 2 أوت الجاري، إلى 12 ترشحا.
وقال الوحيشي إنه قدم ترشحه بغاية ممارسة حقه الدستوري تكريسا لمبدأ التعددية، مشيرا إلى أن حزبه، ذي المرجعية القومية، يسعى إلى تطبيق برنامجه لإرساء العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتعريب الإدارة والتعليم.
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