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فوز الاتحاد المنستيري وديا على حطين السعودي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:41 م
فوز الاتحاد المنستيري وديا على حطين السعودي
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محمد وليد الجموسي
 
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فاز الاتحاد المنستيري على نادي حطين السعودي 2-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما مساء السبت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستيري في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وسجل الياس الجلاصي (25) وفهمي بن رمضان (35) هدفي الاتحاد فيما جاء هدف نادي حطين عن طريق بينقو في الدقيقة 21 
ويذكر ان الاتحاد المنستيري سيستضيف في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم النادي الصفاقسي.
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