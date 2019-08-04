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بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:38 م
بحضور كاريكا.. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
الا كوشنير
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الفجر الفني
 
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أحيا كل من الفنانة الاستعراضية الا كوشنير والمطرب الشعبي حمادة الليثي، حفلا كبيرا بشاطئ وايت بيتش بمارينا5 ، بحضور الفنان عصام كاريكا، ومصمم الأزياء أحمد فايز.

 

أشعل حمادة الليثي الحفل بمجموعة كبيرة من الأغاني منها: "على رمش عيونها، وهي كدة، وشمال يمين، وغيرها من الأغاني، ثم اختتمت الا كوشنير الحفل وقدمت على مدار أكثر من ساعة مجموعة كبيرة من الاستعراضات والرقاصات الشرقية على أغاني "عم  ياصياد، وحلاوة روح، ثم أشعلت الحفل على أغنية الهضبة "دا لو اتساب".

 

وقام بتنظيم الحفل كلا من إيهاب وهاني الياس، واستمر الحفل حتى غروب الشمس على أنغام الدي جي.

بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
بحضور "كاريكا".. الا كوشنير وحمادة الليثي يشعلان مارينا (صور)
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