شيخ الأزهر يستقبل البابا تواضروس لتهنئته بعيد الأضحى

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له لتهنئته بعيد الأضحى المبارك.





حضر اللقاء كلا من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومحمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.



