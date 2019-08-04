ميزة جديدة من "واتسآب" للمستخدمين قريبا.. اكتشفها
الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:27 م
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تخطط شركة "واتس آب" لإتاحة ميزة جديدة للمستخدمين قريبا، حيث يستطيع المستخدمين من فتح حساب واحد على أكثر من جهاز، وذلك بحسب موقع WABetaInfo.
وحدثت واتس آب التطبيق، وأصبح يضم العديد من المميزات بشكل مستمر، إذ أضافت مؤخراً تحديث جديد للواجهة البرمجية فى التطبيق، مع دعم المستخدمين بميزة التسجيل بتقنية Face ID أو Touch ID، مع مزيد من الإجراءات للخصوصية.
وقريبا سيتيح التطبيق ميزة تنشيط حساب المستخدم على أكثر من جهاز في نفس الوقت، حيث يمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة استخدم نفس الحساب على أجهزة أندوريد و iOS أيضا.
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