مكة.. "الفيصل" يفتتح أكبر مجمع مواقف ذكية للسيارات بالشرق الأوسط

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، مبنى المواقف الذكية بالمنطقة المركزية في العاصمة المقدسة؛ حيث يتكون المشروع من 13 طابقًا، و550 موقفًا، و10 مداخل ومخارج للمبنى، إلى جانب صالات انتظار ودورات مياه.





وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد كشفت -في وقت سابق- عن تفاصيل أكبر مجمع مواقف آلية ذكية للسيارات بالشرق الأوسط، بواقع 550 موقفًا داخل مبنى مكون من 13 طابقًا، بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية، ويبعد عن المسجد الحرام كيلومترًا.





وتتميز المواقف الذكية بأنها تحتوي على بوابات عديدة لاستقبال المركبات، وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف؛ يتم إدخالها بشكل آلي، ويتم قياس وزنها وحجمها آليًّا، وإيداعها المكان المخصص داخل المواقف.





وقالت "الأمانة" في سلسلة تغريدا: إن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تفقّد اليوم مشروع المواقف الآلية الذكية الواقعة في حي السليمانية بمكة المكرمة.





‏وتتم آلية تشغيل مشروع المواقف الآلية فور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف؛ إذ يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويقاس وزنها وحجمها آليًّا، ويتم إيداعها المكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة عبر غرفة التحكم، وقد وجّه "القويحص" ضمن الجولة التفقدية بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية تجريبيًّا.