عبد الكريم الهاروني لا يستبعد ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان

أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اثر ندوة صحفية اليوم الأحد 4 أوت 2019 أنّ النهضة ترغب في الفوز في انتخابات 2019 والمشاركة في الحكم، مشددا على رفضهم تغول أي حزب بما في ذلك النهضة قائلا " تجربة 2014 وظفر حزب بثلاث رئاسات لن يتكرر ".

كما أكّد الهاروني في إجابته على سؤال موازييك، أنّ فرضية ترشيح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان واردة .