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عبد الكريم الهاروني لا يستبعد ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:34 م
عبد الكريم الهاروني لا يستبعد ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان
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محمد وليد الجموسي
 
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أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اثر ندوة صحفية اليوم الأحد 4 أوت 2019 أنّ النهضة ترغب في الفوز في انتخابات 2019 والمشاركة في الحكم، مشددا على رفضهم تغول أي حزب بما في ذلك النهضة قائلا " تجربة 2014 وظفر حزب بثلاث رئاسات لن يتكرر ".
كما أكّد الهاروني في إجابته على سؤال موازييك، أنّ فرضية ترشيح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان واردة .
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