إطلاق اسم الباجي قائد السبسي على أحد شوارع مقرين

قرّر المجلس البلدي لبلدية مقرين (الضاحية الجنوبية للعاصمة) إطلاق اسم الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي على احد الشوارع الرئيسية في المدينة وذلك تخليدا لذكراه واعترافا بما قدمه من جليل الخدمات للوطن على راس عديد المواقع القيادية التي تبوّأها طيلة مسيرته والتي انتهت برئاسته للجمهورية التي امتدت من 2014 إلى 2019 وذلك وفق ما صرّح به رئيس البلدية صفوان الفاسي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأضاف رئيس المجلس البلدي أن هذا القرار الذي اتّخذ باجمإع الأعضاء جاء اثر انعقاد المجلس البلدي بتاريخ 31 جويلية 2019 وتم بموجبه إطلاق اسم الرئيس السابق على الشارع الذي يمثّل امتدادا لشارع الجمهورية ويتقاطع مع شارع الحبيب بورقيبة في المدينة .







