الإحصاء:تراجع تصاريح عمل المصريين بالخارج بنسبة 7.7 ٪





أعلن جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، انخفاض إجمالي تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية عام 2018، بنسبة 7.7 بالمائة.





وقال المركزي في بيان اليوم، إن إجمالي تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية، بلغ 1.07 مليون تصريح عام 2018 مقابل 1.167 مليون تصريح عام 2017.









وأضاف الجهاز، أن إجمالي التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج "أول مرة" بلغ 390.87 ألف تصريح عام 2018 مقابل 423.43 ألف تصريح عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 7.7 بالمائة.





وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج "تجديد" 687.38 ألف تصريح عام 2018 مقابل 744.15 تصريح عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 7.6 بالمائة.





وجاءت مجموعة الدول العربية في المرتبة الأولى من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل بها بعدد 1.046 مليون تصريح بنسبة 97.0 بالمائة، واحتلت السعودية المرتبة الأولى بمجموعة الدول العربية من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل بها بعدد 515.03 ألف تصريح بنسبة 49.2 بالمائة، يليها الكويت بعدد 230.8‏‏ ألف تصريح بنسبة 22.1 بالمائة من إجمالي تصاريح العمل بالدول العربية عام 2018.‏









وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة ‏للمصريين للعمـل بالدول الأوربية 20.169 ألف تصريح بنسـبة 1.9 بالمائة، واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى بمجموعة الدول الأوربية من حيث عدد التصاريح الصادرة للمصريين للعمــل بهـا بعدد 17.4 ألف تصـريح بنسبة 86.3 بالمائة، يليها اليونان بعدد 1688 تصريحاً بنسبة 8.4 بالمائة من إجمالي تصاريح العمل بالدول الأوربية عام 2018.



