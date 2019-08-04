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نقل 40 مهاجرا على متن سفينة إنقاذ ألمانية إلى ميناء مالطا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:32 م
نقل 40 مهاجرا على متن سفينة إنقاذ ألمانية إلى ميناء مالطا
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ترجمة منار طارق
 
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قالت جماعة إنسانية ألمانية إنه تم نقل 40 مهاجرًا تم إنقاذهم في عرض البحر قبالة ساحل ليبيا بنجاح إلى القوارب العسكرية المالطية ليتم نقلهم إلى الميناء.

نشرت Sea-Eye صورًا يوم الأحد على تويتر تُظهر تسليم المهاجرين إلى جيش مالطا، كما أظهر مقطع فيديو سابق بهجة المهاجرين عقب أنباء نقلهم أولًا إلى مالطا، ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف مسقط يوم السبت على تويتر أن الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي ستسمح للمهاجرين الأربعين على متن آلان كوردي بالنزول بعد طلب من ألمانيا. وقال إن مفوضية الاتحاد الأوروبي نظمت نقلها إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

كانت السفينة التي تحمل اسم آلان كردي متجهة إلى مالطا بعد أن رفضت إيطاليا مرة أخرى فتح موانئها أمام سفينة إنقاذ إنسانية في البحر الأبيض المتوسط.
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