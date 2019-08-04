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مهدي جمعة يعلن رسميا ترشّحه للرئاسة ويودع اليوم ملفه لدى الهيئة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:29 م
مهدي جمعة يعلن رسميا ترشّحه للرئاسة ويودع اليوم ملفه لدى الهيئة
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محمد وليد الجموسي
 
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أعلن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مؤكّدا أنه سيتوجه مباشرة إثر الاجتماع الشعبي الذي يعقده اليوم الأحد 4 أوت 2019، بقصر المؤتمرات  إلى المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة لايداع ترشحه.
ويتضمن ملف ترشح مهدي جمعة للرئاسية 40 الف تزكية شعبية و10 تزكيات من نواب البرلمان الا انه اختار تقديم التزكيات الشعبية ضمن الملف والتخلي عن تزكيات النواب.
وانطلق الاجتماع الشعبي لحزب البديل التونسي بدقيقة صمت على روح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي  كما شهد تقديم قائمات الحزب المترشحة للتشريعية في كل الدوائر الانتخابية.
وقال جمعة إنّi سيعمل على ارجاع هيبة تونس وكرامة مواطنيها وسيتصدى لأعداء تونس في الداخل والخارج".
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