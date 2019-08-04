أسماء الأسد: شفيت تماما من سرطان الثدي

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قالت زوجة الرئيس السوري للتلفزيون الحكومي اليوم السبت أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الاسد تعافت تماما من سرطان الثدي بعد عام من اعلان تشخيصها.



ويتهم النشطاء والمتمردون أسماء الأسد، المولودة في لندن لعائلة من مدينة حمص، بالتواطؤ في الفظائع التي يتهمون الحكومة السورية بارتكابها. وصفها أعداء زوجها بأنها "سيدة الموت" في حين امتدحها مؤيدوها بأنها "ياسمين دمشق".



أسفرت الحرب في سوريا عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وتشرد 11 مليون شخص على الأقل، وخلق واحدة من أسوأ أزمات اللاجئين في العالم.



ومنذ عام، نشرت الرئاسة السورية صورة لأسماء الأسد تجلس بجوار زوجها في غرفة بالمستشفى. وقالت إنها بدأت علاج "ورم خبيث" تم اكتشافه مبكرًا.



وقالت في مقابلة أذيعت في وقت متأخر يوم السبت: "لقد انتهت رحلتي، بكل ما فيها من آلام وتعب، وعيوبها وحتى إيجابياتها. والحمد لله، لقد انتهى الأمر.



وأضافت: "لقد انتصرت بشكل كامل على السرطان". قالت إنها تلقت علاجًا كيماويًا في مستشفى عسكري سوري.



وردت على النقاد الذين قالوا إنها تستحق التشخيص: "أولئك الذين باعوا أرضهم وأمتهم، والذين حملوا السلاح ضد إخوانهم السوريين بموجب أوامر أجنبية"، "هل تعتقد أن لديهم أي مجال ترك للأخلاق؟"



ومنذ عام 2011، قصفت الغارات الجوية المدن الكبرى، ووثقت الأمم المتحدة هجمات الأسلحة الكيميائية على المدنيين، وتعرض عدد لا يحصى من التعذيب للتعذيب أو اختفوا. ودمشق تنفي استهداف المدنيين.



وبمساعدة حيوية من روسيا وإيران، استعاد الأسد الآن معظم سوريا في السنوات الأخيرة، وسحق جيشه المعاقل التي تسيطر عليها مجموعة من الفصائل المتمردة، بعضها حصل على دعم من تركيا أو الخليج أو الولايات المتحدة.



