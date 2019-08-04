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سفارة اليابان عقب زلزال فوكوشيما: جميع السعوديين بخير

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:21 م
سفارة اليابان عقب زلزال فوكوشيما: جميع السعوديين بخير
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أكدت سفارة خادم الحرمين في اليابان سلامة جميع المواطنين السعوديين هناك عقب الزلزال الذي ضرب #فوكوشيما (بقوة 6.2) على مقياس ريختر.

وقالت السفارة الأحد: تتابع السفارة آثار الزلزال في #فوكوشيما (بقوة 6.2)، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

وكانت قد قالت وكالة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.2 درجات ضرب ساحل شمال شرق اليابان اليوم الأحد، لكن لم يصدر تحذير من تسونامي.
وحسب "رويترز" قالت الوكالة إن زلزالاً وقع الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 50 كيلومتراً،
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وحسب ما أفادت به "أسوشيتد برس" نقلاً عن قناة NHK TV العامة اليابانية فإن شركات المرافق العامة تقوم بفحص المفاعلات النووية في المنطقة.
وفي عام 2011 تضررت فوكوشيما من زلزال قوي وحدثت أمواج تسونامي وانهيار نووي، وهي أسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبل.
والزلازل مسألة شائعة في اليابان، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطاً في العالم من حيث الزلازل.

وتمثل اليابان حوالي 20٪ من زلازل العالم التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر.
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