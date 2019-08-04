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ترقية 3 قمامصة في إيبارشية ملوي للأقباط الأرثوذكس

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:06 م
ترقية 3 قمامصة في إيبارشية ملوي للأقباط الأرثوذكس
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حازم رفعت
 
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تمم نيافة الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين طقس ترقية ثلاثة أباء كهنة من الايبارشية الي درجة الإيغومانوس ( القمصية ) وهم :

القمص مكسيموس صموئيل، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالصاغة ملوي

القمص دوماديوس عيد،  كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالبياضية ملوي

القمص يسطس ونيس،  كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بدير أبوحنس ملوي.

وتمت الصلوات بالكنيسة المرقسية بمُطرانية ملَّوى، بحضور مجمع الأباء كهنة الإيبارشية ولفيف من شمامسة الكنائس وعدد كبير من الشعب.

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