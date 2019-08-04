وكيل رامون دياز يكشف كواليس مفاوضات الزمالك وأزمة الصفقة
الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:56 ص
الفجر الرياضي
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رد سيرجو منجول وكيل رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز السابق على ما أثير عن اقتراب تدريبه لنادي الزمالك خلفًا لخالد جلال.
وأكد منجول في تصريحات تليفزيونية أمن الزمالك
استطلع رأي دياز بشأن توليه تدريب الفريق وسأل عن الراتب الشهري له.
وأضاف منجول: "الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي
لدياز والأزمة تكمن أن الزمالك طالب بـ3 مساعدين فقط وهو الأمر الذي رفضه المدرب
بشدة".
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