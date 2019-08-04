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رامي صبري مُتهم بسرقة مطرب شاب!

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:58 ص
رامي صبري مُتهم بسرقة مطرب شاب!
رامي صبري
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الفجر الفني
 
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اتهم الفنان الشاب هيثم سعيد، الفنان رامي صبري بسرقة ألحان أغنيته "تاني" ووضعها على أغنيته الجديدة "بتاع بنات" التي طرحها ضمن ألبومه الجديد، والذي تم طرحه من أيام.

وكتب هيثم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لمأ أسمع أغنية رامي صبري بتاع بنات اللي هيا هيا أغنية هيثم سعيد تاني".

كما كتبت زوجة هيثم، أيضا: "لما كان رامي صبري بيغني "بتاع بنات" كان بيتفرج على كليب تاني هيثم سعيد، منحوتة بحذافيرها مش مسموح يعني".
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