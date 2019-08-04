بالتواريخ.. تحديد الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق السودان
وضع المجلس العسكري الحاكم والمعارضة، الأحد، الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في السودان، بعد أسابيع من المفاوضات بين الطرفين.
وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"رويترز"،
أن المجلس العسكري والمعارضة سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس.
وأوضحت المصادر أن تشكيل مجلس السيادة في
السودان سيعلن يوم 18 أغسطس، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة
بعد ذلك بـ8 أيام.
وسيعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء
بالسودان في أول سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
توصلا إلى اتفاق تقاسم السلطة "انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال"، حسب
تعبير رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.
وأكد الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان، محمود
درير، أن الاتحاد الأفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وأن جامعة الدول العربية
داعم مهم لهذه المرحلة، للمشاركة في بناء سودان جديد.
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