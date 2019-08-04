بالتفاصيل.. خناقة بين ناهد السباعي وفتاة على Instagram

هاجمت الفنانة ناهد السباعي، إحدى متابِعاتها عبر حسابها في "إنستجرام"، التي اتهمتها بتقليد جنيفر لوبيز، قائلة لها: "عيشي عيشة أهلك".





وقالت الفتاة تفصيلا: "حد يقول لـ ناهد السباعي تعيش عيشة أهلها، لأنها عمرها ما هتبقى جنيفر لوبيز وبطّلي تقليد بقى".





لترد عليها ناهد السباعي قائلةً: "طيب يا رندا أحب أعرفك مين أهلي اللي إنت عايزاني أعيش عيشتهم اللي هما أكبر من جنيفر لوبيز بكتير"، ثم استكملت: "جدي من أمي فريد شوقي، جدتي من أمي هدى سلطان، جدي محمد فوزي أخو هدى سلطان، جدي من أبويا عبدالمنعم السباعي ضابط من الضباط الأحرار، ومؤلف" أروح لمين" لأم كلثوم ومؤلف فيلم "إسماعيل ياسين في الجيش" ورئيس ومشرف على الإذاعة والتلفزيون وغيرها".





وأضافت: "يوسف السباعي الأديب الكبير وأمي بقى ناهد فريد شوقي منتجة عظيمة من أعمالها "لن أعيش في جلباب أبي"، و"حديث الصباح والمساء"، و"حتى لا يطير الدخان" وغيرها، وأبويا كان كاتباً وصحافياً ومخرجاً كبيراً".





متابعة: "تحبي أكملك يا حلوة ولا كفاية كدة... لما تبقي تعرفي تعملي حركة من اللي بعملها إبقي اتكلمي وعيشي عيشة بلدك بدل عقدة الخواجة ديه".