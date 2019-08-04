الجبلاية تشكل اللجان والإداراة غدا
الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:51 ص
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
استقر اتحاد الكرة والقائم بأعماله اللواء ثروت سليم بشكل مؤقت، على إعلان تشكيل اللجان والإدارات فى الجبلاية، صباح غد الإثنين، من أجل إدارة الأمور الإدارية والمالية قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز.
وكانت لجنة المسابقات حددت مواعيد الموسم الجديد،
معلنة بداية الموسم يوم 18 سبتمبر بمواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري، وينتهي
بداية يونيو 2020 المقبل.
كما أعلن عن تحديد أحد أيام 16 أو 17 أو 18 الشهر
الجاري موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن حضور وعودة الجماهير
لمباريات الدوري الممتاز، عقب الظهور المميز خلال بطولة الأمم الإفريقية والتي استضافتها
مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي.
Advertisements
المزيد عن: ثروت سويلم الجبلاية اخبار الرياضة اتحاد الكرة
- الجبلاية تحدد ملعب مباريات الأهلي والمصري وتعلن عن درع جديد للدوري
- الزمالك يطالب الجبلاية بتحمل نفقات علاج جنش
- الجبلاية تدرس تشكيل لجنة لاختيار مدرب المنتخب
- الجبلاية تخاطب الاتحادات الأوروبية لتعيين حكم القمة
- خاص..الأمن يوافق على حضور الجماهير مباريات الموسم الجديد
- عامر حسين يتقدم بإستقالته من الجبلاية وينتظر الإنقاذ من سويلم
- خاص.. الأهلي يلجأ لراعي الجبلاية لتسليم درع الدوري
- الجبلاية توثق عقود المدربين مع الأندية بالموسم الجديد
- "فيفا" يؤجل تعيين مدرب منتخب مصر
- الجبلاية تخاطب الشركة الراعية لتوفير كرة خاصة