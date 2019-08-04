22 أغسطس.. انطلاق برنامج "هي وبس"لـ رضوى الشربيني على قناة cbc سفرة

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، موعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "هي وبس" الذي تقدمه على قناة cbc سفرة.

أوضحت "الشربيني" خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أنها ستظهر على الهواء مباشرة في أول حلقة من الموسم الجديد بالبرنامج، يوم 22 أغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

كما كشفت عن مفاجأة ضخمة تنطلق بدءًا من اليوم الأحد، وتستمر حتى أول حلقة من البرنامج، مطالبةً السيدات والفتيات بضرورة متابعة قناة cbc سفرة خلال هذه الفترة، وكذلك حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات برنامج "هي وبس" وصفحات cbc.

تابعت: "اللي عندها حاجة عايزة تحققها.. من النهاردة تركز جدا مع شاشات cbc سفرة، لو عندك حاجة جوا دماغك بتفكري فيها ونفسك فيها وعايزاها ادعي ربنا وركزي مع cbc سفرة .. هتحصل حاجة عبقرية.. في ستات يوم 22 أغسطس حياتهم هتتغير".

يُذكر أن برنامج "هي وبس" قدّمته الإعلامية رضوى الشربيني عبر قناة cbc سفرة، لمدة 3 مواسم متتالية، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا، لا سيما بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.