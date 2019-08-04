الأسهم السعودية تتراجع بمستهل تعاملات اليوم بـ هبوط قطاع البنوك





المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، تتراجع بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.68% خاسرا 145.77 نقطة ليصل إلى مستوى 8520.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.53% رابحا 19.98 نقطة ليصل إلى مستوى 3795.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 36.1 مليون سهم بقيمة 937 مليون ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 149 شركة.

وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.74%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.49%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.23%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.19%.

وجاء سهم "وقت اللياقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.78%، ثم سايكو بنسبة 2.04%، ثم مجموعة السريع بنسبة 1.68%، فيما تصدر سهم "مبكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.42% ثم أميانتيت بنسبة 5.41%، ثم أسواق العثيم بنسبة 4.11%.