التعبئة والإحصاء عن تقرير زيادة معدلات الفقر: أشادت به جميع المنظمات الدولية

قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء السكاني بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، تعقيبًا على التقرير الصادر عن الجهاز حول زيادة معدلات الفقر ببعض المحافظات، إن من أهم منتجات الجهاز هو بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، وهو بحث تم إجراءه للمرة الثالثة عشر لكونه بحث صعب جدًا.





وأضاف "شرف الدين"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذا البحث يخضع لإجراءات ومعايير دولية في القياس، ويتم بشكل ميداني، موضحًا أن هذا البحث تم إجراءه ميدانيًا على مستوى الجمهورية اعتبارًا من شهر أكتوبر 2017، وحتى أكتوبر 2018 من خلال عمل 500 شخص.



