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مكافآت ضخمة للاعبي الأهلي في حالة الإطاحة بالهلال من دوري الأبطال

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:33 ص
مكافآت ضخمة للاعبي الأهلي في حالة الإطاحة بالهلال من دوري الأبطال
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كتب: محمد علي
 
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أعلن الأمير "منصور بن مشعل" المشرف العام على فريق كرة القدم في النادي الأهلي عن زيادة التدريبات للفريق خلال الساعات المقبلة قبل لقاء نادي الهلال في دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.


وأوضح الحساب الرسمي للنادي الأهلي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الأمير منصور بن مشعل قد أقام مأدبة عشاء للاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وحثهم على بذل قصارى الجهد من أجل عبور عقبة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا والتي تقام مساء بعد غد على أرضية ملعب الجوهرة.


وكذلك ووعد الأمير "منصور بن مشعل" جميع اللاعبين بمفاجآت كبرى وكذلك مكافآت مالية ضخمة في حالة التأهل على حساب نادي الهلال في دور 16 من البطولة القارية.

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