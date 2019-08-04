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منة عرفة: الملابس الجريئة موضة.. وأسرتي تدعمني

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:29 ص
منة عرفة: الملابس الجريئة موضة.. وأسرتي تدعمني
منة عرفة
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الفجر الفني
 
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تظهر الفنانة الشابة صاحبة الوجه الطفولي منة عرفة، بين الحين والأخر بجلسة تصوير جديدة تظهر فيها بإطلالة مثيرة وملابس جريئة وهو ما يعرضها لحملة من الانتقادات من قبل متابعيها.

وردت منة، على ذلك في حوار تلفزيوني موضحة أنه ليس هناك تعمد من جانبها بارتداء الملابس الجريئة، مشيرة إلى أنها عندما تخضع لجلسة تصوير يكون هناك منسق ملابس "ستايلست" ومصفف شعر وخبير تجميل هم المسؤولون عن شكلها النهائي، وهي لا تتدخل في عملهم على الإطلاق.

وأكدت منة عرفة أنه رغم أن الملابس الجريئة المفتوحة موضة رائجة، إلا أنها لا ترتديها ولا تتعمد الظهور بها.
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