الاتحاد يعرض عبد الرحمن الغامدي للبيع بـ6 مليون ريال

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي، عرض اللاعب "عبد الرحمن الغامدي" مهاجم الفريق الأول في النادي للبيع وذلك على الرغم من بقاء سنة ونصف في عقد اللاعب مع الفريق، وهذا بحسب ما أفادت مصادر صحفية سعودية خلال الساعات الماضية.









وكانت صحيفة "الرياضية السعودية" قد قالت بأن عرض "الغامدي" للبيع من جانب الإدارة قد جاء بناءًا على طلب من المدرب التشيلي "لويس سيير"، والذي أبعد الغامدي عن الفريق في الآونة الأخيرة لأسباب فنية على حد وصفه، ولذا فإنه لا يرغب في أن يتواجد "الغامدي" مع الفريق في الفترة المقبلة.









ويذكر بأن "عبد الرحمن الغامدي" كان قد تلقى في الساعات الماضية، خبر إستبعاده قائمة الاتحاد والتي ستواجه فريق "ذوب آهن الإيراني: في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للمحترفين غدًا في دبي.



