مقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار بولاية اوهايو
الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:26 ص
ترجمة منار طارق
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لقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من عشرة آخرين بعد أن فتح شخص ما النار في وسط مدينة دايتون، أوهايو، وفقًا للشرطة.
وردت السلطات بسرعة على إطلاق النار، وقالت إن الشرطة تتواجد بانتظام في المنطقة المزدحمة التي يشتهر بها السياح والسكان المحليون وانه تم قتل المهاجم.
وقال المتحدث باسم مستشفى ميامي فالي تيريا ليتل لـ ABC News إنهم استقبلوا 16 ضحية من إطلاق النار في مقاطعة أوريغون، ولم يقدم المزيد من المعلومات حول إصاباتهم. وأكدت شرطة دايتون أنه اصيب "16 شخصًا على الأقل" في مستشفيات المنطقة.
وقد وقع إطلاق النار في مقاطعة أوريغون في دايتون، وهي عبارة عن مجموعة من الحانات والمطاعم والشركات المحلية في وسط المدينة. وقالت الشرطة ان اطلاق النار بالكامل وقع في الخارج، وان المشتبه به كان يستخدم "بندقية طويلة"
يأتي إطلاق النار بعد 14 ساعة فقط من قيام مسلح بقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من عشرين آخرين في وول مارت في إل باسو، تكساس. كان إطلاق النار هو الثامن الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. بالإضافة إلى الشرطة المحلية، يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالمساعدة في التحقيق.
وردت السلطات بسرعة على إطلاق النار، وقالت إن الشرطة تتواجد بانتظام في المنطقة المزدحمة التي يشتهر بها السياح والسكان المحليون وانه تم قتل المهاجم.
وقال المتحدث باسم مستشفى ميامي فالي تيريا ليتل لـ ABC News إنهم استقبلوا 16 ضحية من إطلاق النار في مقاطعة أوريغون، ولم يقدم المزيد من المعلومات حول إصاباتهم. وأكدت شرطة دايتون أنه اصيب "16 شخصًا على الأقل" في مستشفيات المنطقة.
وقد وقع إطلاق النار في مقاطعة أوريغون في دايتون، وهي عبارة عن مجموعة من الحانات والمطاعم والشركات المحلية في وسط المدينة. وقالت الشرطة ان اطلاق النار بالكامل وقع في الخارج، وان المشتبه به كان يستخدم "بندقية طويلة"
يأتي إطلاق النار بعد 14 ساعة فقط من قيام مسلح بقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من عشرين آخرين في وول مارت في إل باسو، تكساس. كان إطلاق النار هو الثامن الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. بالإضافة إلى الشرطة المحلية، يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالمساعدة في التحقيق.
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