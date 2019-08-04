إصابة مواطن أثناء مروره في مشاجرة بالقناطر الخيرية

تمكنت مباحث القليوبية، من السيطرة علي مشاجرة بين طرفين استخدمت فيها الاسلحة النارية مما اسفر عن اصابة مواطن اثناء مروره عرضا بالمشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، اخطارا بورود بلاغا لمركز شرطه القناطر الخيرية من عمليات النجده بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية باسوس دائرة المركز.





وإنتقل المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث المركز بالفحص تبين حدوثها بين طــــــرف اول احمد م وشهرته " مشرط " 31 عاما صاحب مقهى وأحمد ص 24 عاما سائق و طـــــرف ثان طارق م ش 35عاما،وذلك بسبب خلافات الجيرة وانقطاع المياه عن الشقة المؤجرة للثالث من الثانى فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها الثانى باستدعاء الأول لمناصرته تطورت الى مشاجرة قام خلالها الأول بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى " طبنجة " كانت بحوزته أحدث اصابة على ع 21عاما طالب وذلك حال تواجده بالمكان وفض المشاجرة بين الطرفين وتم نقلة لمستشفى الساحل التعليمي لتلقى العلاج اللازم.





وتمكن النقيب عمر رجب معاون وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح النارى المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.



