سعد الحباك يستعد لـ محاكمة "رحلة البحث عن هي" في مسابقة إبداع مراكز الشباب

يستعد الفنان الشاب سعد الحباك، للمشاركة في العرض الثالث لمسرحية "رحلة البحث عن هي"، والذي يحمل شعار "المحاكمة"، وذلك ضمن فعاليات مسابقة إبداع مراكز الشباب منتصف شهر أغسطس الحالي.

وطرح الحباك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك البوستر الدعائي الخاص له بالعرض المسرحي وعلق عليها قائلاً "#المحاكمة انتظرونا قريباً في العرض الثالث لمسرحية رحلة البحث عن هي ضمن فعاليات مسابقة إبداع مراكز الشباب #معانا_يارب".

ويتناول العرض المسرحي العديد من القضايا التي تهم المرأة وحياتها مع الرجل، المسرحية بطولة كلاً من "محمد بوجي، كريم عبدالله، ياسمينا حمدي، هدير زكي، آلاء ياسر، سعد الحباك، عبدالله محمد، عبد الرحمن سيد، زينب النجار، علياء البرنس، بسنت أبو زيد، عمرو طلعت، محمود رأفت، عمر جمال، أحمد كاريكا"، والأطفال "هنا هشام، ريتاچ البنا، كنزي وائل"، مصور الفريق "بيزو"، علاقات عامة "سحر حمدي"، تأليف "إسلام رمضان، يوسف سيد"، مساعد مخرج "حبيبة هشام"، إخراج "عبد الرحمن لاشين".

جدير بالذكر أن العرض الأول لمسرحية "رحلة البحث عن هي" كان على مسرح الهوسابير شهر ديسمبر الماضي، والعرض الثاني علي مسرح مدينة الطلبة في شهر مارس الماضي، وذلك ضمن احتفال المجلس القومي للمرأة بالجيزة باليوم العالمي للمرأة، وكرم المجلس حينها جميع الأبطال والمشاركين في العرض المسرحي.