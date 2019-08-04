اليوم.. مؤتمر صحفي لنجوم مسرحية "سحر الأحلام" على البالون

يعقد صناع العرض الغنائي الاستعراضي "سحر الأحلام" مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأحد على مسرح البالون بالعجوزة، بحضور نجوم وصناع العرض.

"سحر الأحلام" بطولة مجدي فكرى، إيناس مكي، بمشاركة النجوم نيفين رفعت، رضا رمزى، عبد العاطى صالح، محمد عنتر، أمنية فتحي، ياسر حسن، محمد عاشور، ونخبه من الشباب، مدير المسرح محمد مصطفي، إيهاب فاروق المنسق العام للأنشطة والعروض الفنية والمهرجانات، د. أسامة زغلول مدير الفرقة القومية للموسيقي الشعبية الجهة المنتجة للعرض.

تأليف الأغانى للشاعرة كوثر مصطفى، استعراضات هشام المقدم ملابس جمالات عبده ديكور إبراهيم الفو، إشراف فني د. أحمد رفعت، الحان احمد محيى، مساعدين إخراج بدري السيد سامي المصري حسام محمود، التأليف والإخراج للدكتور حسام عطا.