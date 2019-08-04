خالد الصاوي: المسرح هو بيتي الأول
الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:33 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة، له أثناء تواجده على خشبة المسرح موضحا أنه بيته الأول.
وعلق "تاضتوي" على الصورة قائلا: "لو السيما بيتى الحالى، والتليفزيون بيت العيلة بتاعنا، فالمسرح بيتى الأول .. فيه شبابى وأصحاب عمرى وشقاوة زمان".
وعلق "تاضتوي" على الصورة قائلا: "لو السيما بيتى الحالى، والتليفزيون بيت العيلة بتاعنا، فالمسرح بيتى الأول .. فيه شبابى وأصحاب عمرى وشقاوة زمان".
Advertisements