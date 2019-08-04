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خالد الصاوي: المسرح هو بيتي الأول

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:33 ص
خالد الصاوي: المسرح هو بيتي الأول
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة، له أثناء تواجده على خشبة المسرح موضحا أنه بيته الأول.


 وعلق "تاضتوي" على الصورة قائلا: "لو السيما بيتى الحالى، والتليفزيون بيت العيلة بتاعنا، فالمسرح بيتى الأول .. فيه شبابى وأصحاب عمرى وشقاوة زمان".
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