من بطولة محمد ثروت وفراس سعيد.. بدء تصوير فيلم "ريما" بستوديو مصر

بدأ المنتج عمرو طنطاوي، تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "ريما" داخل ستوديو مصر بالجيزة.

وقال "طنطاوي" إنه سعيد بخوض تجربة الإنتاج للمرة الثانية في اقل من ستة أشهر بعد نجاح فيلمه الأول بعنوان "يوم العرض" والذي تم طرحه في ابريل الماضي.

وكشف عمرو عن المشاهد التي تم تنفيذها خلال الأيام الأولى من تصوير فيلم ريما والتي جمعت الفنانة القديرة هالة فاخر والفنان إيهاب فهمي والفنان احمد فتحي والطفلة ريم داخل بلاتوه الحارة الشعبية.

وأضاف عمرو: أن الشركة طرحت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر للفيلم تظهر عليه طفلة تنظر في الافق وبجوارها دمية لعروسة ملقاة على الأرض من خلال لمحة فنية تعكس ان الفتاة لم تعد تعيش طفولتها وأصبحت تعيش في عالم الغيب.

فيلم "ريما" هو فيلم اجتماعي تشويقي بطولة محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، فراس سعيد، هالة فاخر، إيهاب فهمي، مها نصار، علاء مرسي، احمد إمام، كلوديا، منى ثروت، ومن السعودية يوسف احمد وعبد العزيز جميل، أما البطولة النسائية فسيتم الإعلان عنها قريبا لتكون مفاجأة للجمهور بالإضافة الى ظهور خاص للنجمين: بيومي فؤاد واحمد فتحي، مستشار إعلامي محمد بدر، مدير الشركة هشام رضا، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج صلاح حسن وكمال علي السيد، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور، ومن إخراج معتز حسام.