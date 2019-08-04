الإمارات تعيد تأهيل مشروع المياه في قطابا

موَّلت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية تأهيل مياه سكان بلدة قطابا جنوبي الحديدة في اليمن، وذلك بعد سنوات من تعطيل الحوثيين للمشروع، الذي يستفيد نحو 2000 أسرة يمنية.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع مياه بلدة قطابا التابعة لمديرية الخوخة بالساحل الغربي اليمني، ضمن حزمة مشاريع وبرامج إنسانية تنفذها الإمارات في "عام التسامح".

وزُوِّد المشروع بمضخات دفع للمياه تعمل بالطاقة الشمسية، بغية ضمان الإمداد الكامل للأهالي والأسر النازحة بالمياه النظيفة بعد افتقارهم الموارد المائية العذبة، نتيجة تدمير مليشيا الحوثي الانقلابية للمشروع الوحيد في البلدة.

وأبدى المسؤول المحلي اليمني محمود سعيد، شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجهودها ومشاريعها الخدماتية والإغاثية التي تُعيد الحياه لبلدات الساحل الغربي المحرّرة.

وأوضح سعيد، وهو مسؤول في مديرية الخوخة، عبر تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن نسبة المستفيدين من المشروع يبلغ نحو 25 ألف نسمة، يقطنون بلدة القطابا الساحلية، حيث تضم أكبر شريحة من الصيادين الأشدّ فقراً، فضلاً عن الأسر القادمة من مدينة الحديدة.

بدوره، قال علي إبراهيم المنسق المحلي للإغاثة الإنسانية: إن الحرب العبثية لمليشيا الحوثي تسبّبت بحرمان 1500 أسرة من مصدر مياه الشراب، إضافة إلى 750 عائلة نزحت نحو البلدة، هرباً من إرهاب الانقلابيين.

وأكد أن المشروع سيحل مشكلة المياه التي عانت منها قطابا طويلاً، إذ كانت تفتقر إلى الموارد المائية الصالحة للشراب، مثمناً الدور الإماراتي الخدماتي والإنساني في تأهيل قطاع الخدمات الأساسية والبنية التحتية.